أعلنت ادارة الطوارئ والكوارث التركية «افاد»، أن منطقة جنوب تركيا تعرضت لزلزالين الأول بقوة 6.4 والثاني بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان سورية ولبنان وفلسطين والأردن وبعض محافظات مصر، بعد أسبوعين فقط على الزلزال المدمر في كهرمان مرعش.



واستحضر سكان جنوب تركيا وشمال سورية رعب الزلزال الاول، حيث أفادت تقارير اعلامية عن وقوع إصابات شمال غربي سورية جراء الهزة الأرضية الجديدة التي ضربت جنوب تركيا مساء.



وقال ناشطون ان ابنية عدة انهارت في جنديريس واعزاز وسلقين نتيجة الهزة، وسجلت عدة إصابات في الاتارب وحارم والباب.



هذا، وناشد مواطنون فرق الدفاع المدني للتوجه فورا لمدينة جنديريس، وسط حالة من الهلع أصابت سكان شمال سورية وجنوب تركيا، وتداولت وسائل إعلام صورا لسكان يهرعون الى الشوارع.



وطلبت «افاد» من المواطنين الابتعاد عن المباني المتضررة في منطقة الزلزال في هاتاي وباقي المناطق.



وجاء الزلزالان وهزاتهما الارتدادية بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولايتي هاتاي وكهرمان مرعش التي كانت مركز الزلزال المدمر الأول.



وخلال زيارته تعهد أردوغان بإعادة «بناء المدن من جديد وليس تدعيم الأبنية الموجودة واستكمال ما تهدم منها مع الأخذ بعين الاعتبار كل المعايير لمقاومة الزلازل».



وأضاف: نهدف في المرحلة الأولى لبناء 100 ألف بيت مجهز ومطابق للقواعد في منطقة الزلزال، مع إمكانية رفع العدد إلى 200 ألف إذا اقتضت الحاجة لذلك. ودعا إلى عدم الالتفات للأقاويل التي تحدثت عن تغيير ديموغرافي في هاتاي على وجه التحديد.



في هذه الأثناء، تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن واشنطن ستدعم تركيا «طالما اقتضى الأمر». وقال نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو إنه ليس هناك داع لانتظار وقوع كارثة لتحسين العلاقات بين البلدين.



وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة بختام زيارته التي التقى خلالها الرئيس أردوغان: «لا تتفق الولايات المتحدة وتركيا في كل القضايا لكنها شراكة صمدت في وجه التحديات».

من جهته، كشف أوغلو عن أنه ناقش مع بلينكن صفقة مزمعة قيمتها 20 مليار دولار للحصول على طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-16.

وأشار إلى أن تركيا تود من الإدارة الأميركية إحالة الإخطار الرسمي بشأن تلك الصفقة الى الكونغرس. وأضاف ان أنقرة تتوقع دعم الكونغرس للموافقة على الصفقة وإتمامها.



وفي السياق، قالت منظمة الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» إن وفدا من المنظمة، التقى بلينكن، خلال زيارته إلى تركيا، في لقاء هو الأول من نوعه على هذا المستوى مع مسؤول أميركي.



وأضافت «الخوذ البيضاء» في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» أن نائب مدير المنظمة فاروق حبيب، تحدث خلال اللقاء عن الدور الأميركي «القيم» في دعم الاستجابة الإنسانية لما بعد الزلزال في شمال غربي سورية. وثمن «أهمية الدعم المباشر الذي تم تقديمه على نحو عاجل بما يدعم عمليات التعافي المبكر وإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة».



بدوره، قال بلينكن في تغريدة عبر «تويتر»: «تشرفت بلقاء ممثلي (الخوذ البيضاء) في تركيا. شكرا لجهودكم البطولية لإنقاذ السوريين بعد الزلازل. تفخر الولايات المتحدة بدعمكم والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدة المنقذة للحياة ردا على هذه المأساة».



في هذه الأثناء، وبعد انقضاء أسبوعين على الزلزال تتصاعد الصعوبات التي تواجهها منطقة شمال غرب سورية المنكوبة.

وقد أظهرت الإحصائيات الأولية لحجم الخسائر المادية في المنطقة أرقاما مرعبة حول إمكانية التعافي من الدمار، حيث بلغت أعداد المنازل المدمرة 1314 منزلا، مع وجود 14128 منزلا غير صالحة للسكن وبحاجة إلى الهدم، في حين سجل ظهور التصدعات في 10833 منزلا آخر، بحسب فريق «منسقو استجابة سورية».



من جهة أخرى، بلغ إجمالي المساهمات المدفوعة لأجل إغاثة المتضررين من الزلزال في سورية 2.1 مليون دولار أميركي من أصل 397 مليون دولار طلبتها الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في ندائها العاجل.