أكد وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان أن المساعدات الإنسانية لا تعتمد فقط على المساعدات المادية والملموسة، إنما تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين المنظمات المجتمعية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات لتحقيق الاستجابة الإنسانية العاجلة وتذليل التحديات والصعوبات اللوجستية والميدانية لإيصال المساعدات الى مستحقيها.



وقال الأمير فيصل بن فرحان في كلمة له خلال مشاركته في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الدولي الإنساني تحت عنوان «تطوير الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها» إن ما يشهده العالم من أحداث سياسية وصراعات وكوارث طبيعية بما فيها تأثير التغيرات المناخية على البيئة والإنسان، أدى إلى مستويات نزوح ولجوء تفوق الإمكانات المتاحة أمام المنظمات الإنسانية والمانحين، ما يستوجب اتخاذ إجراءات استباقية لمنع الأزمات ووضع الخطط الملائمة والاستجابة المبكرة، إضافة إلى بلورة حلول مبتكرة وتقنيات حديثة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الحوار بين الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لتطوير العمل الإنساني من خلال البحث العلمي والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لإيجاد حلول مستدامة.



وأوضح أن المساعدات التي قدمتها المملكة على مدى 70 عاما قد بلغت 95 مليار دولار أميركي، واستفادت منها 160 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن المملكة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في خضم الأزمات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنمائية والإنسانية إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بمبلغ يتجاوز 7 مليارات دولار.



وثمن توجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية المتنوعة وتنظيم حملة شعبية، لتخفيف آثار الزلزال وما سببه من معاناة للشعبين السوري والتركي في المناطق المتضررة.