أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بيانا رسميا أمس أعرب فيه عن «القلق العميق والاستياء» إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير الجاري عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال المجلس الذي يضم 15 عضوا في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع إن «مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967».



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تصدر تراخيص لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر المقبلة «غير المستوطنات التسع التي جرت الموافقة عليها بالفعل».



يأتي هذا بعد محادثات جرت في الكواليس لتجنب تصويت كان مزمعا في مجلس الأمن الدولي بخصوص القضية محل النزاع.



ومنحت الحكومة اليمينية المتطرفة، التي يتزعمها نتنياهو، ترخيصا بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في 12 الجاري، مما أثار غضب الفلسطينيين، وأثارت تلك الخطوة كذلك إدانة القوى الغربية وشركاء إسرائيل العرب الذين لا يعترفون بشرعية المستوطنات.



في غضون ذلك، أصيب شاب فلسطيني بجروح خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي اعتقلت قواته عشرات الفلسطينيين في حملة اعتقالات جرت في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



وذكر أحمد جبريل، مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية في المدينة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.



وأضاف جبريل أن الطواقم الطبية التابعة للجمعية تعاملت مع 20 إصابة بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع.



وأفادت مصادر أمنية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات إسرائيلية نابلس ومداهمتها منزلي الأسيرين أسامة الطويل وكمال جوري وأخذت قياساتهما تمهيدا لهدمهما.



من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن قوات الجيش والشرطة قامت بأخذ قياسات منزلي منفذي عملية إطلاق نار قرب نابلس في أكتوبر الماضي أسفرت عن مقتل شخص.



جاء ذلك فيما يواصل الأسرى من الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية لليوم السابع على التوالي خطوات العصيان الجماعي ضد إدارة السجون احتجاجا على بدء تطبيق الإجراءات للتضييق عليهم، بحسب بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية.



في الغضون، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحافي، إن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية في باحاته.



وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحا عن «الهيكل» المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى.



وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ 48 للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.