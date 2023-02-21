

آلاء خليفة



قدمت مجموعة من الراقصين العالميين العرض المسرحي الشهير «Alice in Wonderland» احتفالا بالأعياد الوطنية واحتفالات هلا فبراير، وذلك بمشاركة فرقة أجنبية مكونة من 60 راقصا وراقصة.



وتضمن الحفل استعراضات راقصة وأخرى خطيرة كتسلق الأقمشة، والمشي على الحبال والرقص على الأسطح المتحركة، وذلك بشكل احترافي مبهر على مستوى العروض العالمية للمسرحية التي جابت أنحاء العالم على مدى عشرات السنين.



واستطاع نجوم العرض الاستعراضي المبهر تقديم عدد من اللوحات الموسيقية المبهجة، والتي استطاعت جذب جمهور متنوع بين الشباب والأطفال والأسر الذين حضروا بصحبة أبنائهم، كما استطاع العرض أن يأخذ أنظار وقلوب الجماهير الصغيرة والأهالي إلى عوالم من الخيال التي نسجها مؤلفها لويس كارول عام 1865، عبر الرقصات المتنوعة على مدى من الاستعراضات الموسيقية.