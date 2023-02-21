

هادي العنزي



خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة من نظيره الإماراتي بفارق نقطة واحدة 68-67 في المواجهة التي جمعتهما أمس على صالة نادي لوسيل في الدوحة، في أولى مباريات الفريقين ضمن منافسات «النافذة الثانية» المؤهلة إلى كأس آسيا. ومن المقرر أن يلتقي في الـ 2 ظهر اليوم نظيره العماني في الجولة الثانية. وجاءت مواجهة الكويت والإمارات بأفضلية كبيرة لمنتخبنا، الذي تمكن من حسم الربع الأول لمصلحته بفارق 9 نقاط (25-16)، بعد تألق الكسندر الغيص، حمد عدنان، يوسف بورحمة، وتركي حمود، كما واصل نجومنا سيطرتهم على الربع الثاني لينهوا النصف الأول من المباراة 43-31.



ولكن المنتخب الإماراتي دخل الربع الثالث عازما على تقليص الفارق، وتألق نجمه قيس الشبيبي في تسجيل العديد من النقاط المهمة، لينتهي هذا الربع بفارق 5 نقاط للكويت الذي شهدت صفوفه العديد من التبديلات مما أثر سلبا على انسجام الفريق، ليشهد الربع الأخير أول تقدم للإمارات قبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق، بعد ثلاثية لنجم الفريق الشبيبي (57-56)، فيما تمكن حمد عدنان من معادلة النتيجة في آخر 16 ثانية بنتيجة 65 نقطة لكلا الفريقين، لكن العامري نجح في تسجيل ثلاثية إماراتية حسمت النتيجة لمصلحة فريقه في الثواني الأخيرة قبل 3 ثوان من النهاية التي بعدها حاول منتخبنا تسجيل ثلاثية لكنه لم يوفق إلا في تسجيل نقطتين لتركي حمود لم تكونا كافيتين لمعادلة النتيجة.