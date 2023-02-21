

ناصر العنزي - يحيى حميدان



خطف العربي المركز الثاني من كاظمة بعد تغلبه على الساحل بهدفين دون رد ليرفع رصيده الى 25 نقطة خلف الكويت المتصدر بـ 30 نقطة، فيما بقي الخاسر في المركز الأخير بـ 12 نقطة. وصمد الساحل شوطا واحدا ثم انهار في الثاني بعدما فرض «الأخضر» سيطرته وسجل له السنوسي الهادي من ركلة جزاء (67) والتونسي بسام الصرارفي (90)، وأضاع «الأخضر» قبلها جملة من الفرص مستغلا النقص العددي لخصمه. أدار المباراة الحكم ضيف الله الفضلي، وجاءت قراراته سليمة ووجه البطاقة الحمراء لمدافع الساحل محمد العلي بعد انذارين (66).



وفي السياق ذاته، حافظ الفحيحيل على مركزه السادس بفوزه المستحق على التضامن 3-0 مساء امس على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة الـ 15 من دوري «زين» الممتاز. وبذلك رفع «الأحمر» رصيده إلى 20 نقطة، معززا حظوظه في الوصول لدوري الستة المتنافسين على اللقب، فيما تجمد رصيد «العنيد» عند 14 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.



وقد أطلق التضامن تحذيرا مبكرا بعدما اخترق النيجيري توني ادجو دفاع الفحيحيل ورد القائم الأيسر للحارس خالد العجاجي تسديدته (3)، وبعد ذلك عاد «العنيد» بكامل لاعبيه الى مناطقه الدفاعية ليستحوذ «الأحمر» على الكرة دون فرص خطرة باستثناء محاولة وحيدة من عبدالمحسن العجمي بعد تمريرة من التونسي يوسف بن سودة، الا أن تسديده العجمي أبطلها حارس التضامن سعود القناعي وحولها الى ركنية لم تستغل كما يجب (31).



وهدد «العنيد» مرمى الفحيحيل من ركلة حرة مباشرة نفذها الهولندي روليني نوناتو وارتطمت كرته بالعارضة، قبل أن يتولى الدفاع تشتيتها (36) لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني زاد «الأحمر» من ضغطه الهجومي وتركزت ألعابه من الجهة اليسرى، فمرر الظهير الأيسر أحمد النصر عرضية جميلة لبن سودة، ليحولها برأسه صوب المرمى لكن الحارس القناعي تألق في إبعادها (53)، كما كان القناعي في الموعد بعدها بدقيقة بتصديه لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من مهاجم الفحيحيل البرازيلي فيتور دا سيلفا. واستغل لاعب وسط الفحيحيل البرازيلي لويس فرناندو غفلة دفاع التضامن ليخترق منطقة الجزاء ويقدم الكرة لبن سودة الذي وضعها في شباك التضامن محرزا هدف السبق (63). فيما سجل فيتور الهدف الثاني من هجمة منظمة بدأها بنفسه وأعاد عبدالمحسن العجمي الكرة له وأطلقها قوية في المرمى (66). وفيما تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل عبدالمحسن العجمي الهدف الثالث للفحيحيل، ليقضي على آمال التضامن في العودة بالنتيجة (89). وتقام اليوم مباراة واحدة في ختام الجولة الـ15 تجمع النصر برصيد 17 نقطة مع الجهراء بـ 21 نقطة على ملعب علي صباح السالم، ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز لضمان مقعد في المراكز الأولى الـ 6.