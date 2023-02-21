

يعقوب العوضي



تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 15 من دوري اليد الممتاز على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث يلتقي في الـ 4:30 عصرا الصليبخات (14 نقطة) مع برقان (13 نقطة)، فيما يلعب القادسية (28 نقطة) مع العربي (16 نقطة) في الـ 6:15 مساء، وفي الـ 8:00 مساء يتواجه الكويت (26 نقطة) مع السالمية (15 نقطة).



وستكون الأنظار مسلطة إلى «ديربي» الغريمين، فـ «الأصفر» بقيادة المدرب الصربي بوزو يسعى إلى تعزيز الصدارة والوصول إلى النقطة 30 مستندا في ذلك الى عناصر القوة بالفريق، وهم: عبدالرحمن المزين، فهد كرم، ناصر بوخضرا، خالد الحاج يوسف وعبدالعزيز سالمين، فيما يسعى «الأخضر» بقيادة المدرب الوطني أحمد فولاذ للدخول في مراكز المقدمة معولا في ذلك على كل من: عبدالله مصطفى، سلمان الشمالي، وليد الجيماز، مهدي عبدالحليم وسالم محبوب.



وضمن منافسات الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى وعلى صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية، يلتقي الجهراء (5 نقاط) مع التضامن (نقطتين) في الـ 5:00 مساء، فيما يتواجه خيطان (22 نقطة) مع الشباب (12 نقطة) في الـ 8:00 مساء.



وفي السياق ذاته، يشارك الحكام أحمد المطوع، معالي العنزي ودلال النسيم في إدارة مباريات البطولة العربية للناشئين لكرة اليد التي ستنطلق غدا في الأردن وتستمر حتى 28 الجاري.



وكان منتخبنا قد وصل إلى عمّان مساء أمس تمهيدا للمشاركة في البطولة.