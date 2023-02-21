

يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، البحريني علي عاشور أن الفوز على كاظمة بهدف نظيف ضمن الجولة الـ 15 من دوري «زين» الممتاز أول من امس، كان في غاية الأهمية لكون البرتقالي من المنافسين المباشرين لنا، وابتعادنا بالنقاط عنه أمر يجعلنا أكثر راحة في المباريات المقبلة، لاسيما بعد ضمان التواجد في دور الستة.



وأضاف عاشور ان «الأبيض» دخل المباراة دون تركيز وقام من خلال التبديلات بتعزيز الوسط وهو ما ساهم في تحسين مستوى الفريق. وبين أنه سعيد أكثر بالخروج من المباراة دون استقبال هدف «كلين شيت»، وهذا الأمر يعني أن الفريق كان صلبا وأدى المطلوب منه أمام منافس صعب مثل «البرتقالي».



ورأى عاشور أن جميع الفرق تعتبر منافسة مباشرة لنا ولا يوجد فريق محدد وذلك لأن المستوى متقارب ولا توجد فروقات كبيرة. هذا، ويتواجد حاليا مهاجم الكويت، التونسي طه ياسين الخنيسي، في قطر للتأهيل من الإصابة التي يعاني منها ويتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات مطلع الشهر المقبل، فيما جاء غياب طلال الفاضل عن لقاء كاظمة لمعاناته من شد بسيط.