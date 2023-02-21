تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في كل من تل أبيب والقدس المحتلة احتجاجا على برنامج الإصلاح القضائي للحكومة الذي يرون أنه يهدد الديموقراطية وذلك قبيل تصويت البرلمان على مشروع القانون الذي يثير جدلا.



وتجمع متظاهرون أمام مقر الكنيست قبيل التصويت في قراءة أولى على التشريع المتعلق بتغيير طريقة اختيار القضاة في إسرائيل.



وفي ظل عدم صدور تقديرات من الشرطة لأعداد المتظاهرين، قدرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المحتجين في الشوارع تجاوز 40 ألفا.



وتفرق المتظاهرون بعد ذلك مع تصاعد التوتر في الكنيست حيث بدأت المناقشات التمهيدية قبل التصويت، في قراءة أولى، على مشروعي قانون يهدفان إلى تغيير طريقة تسمية القضاة في إسرائيل ويدخلان بندا «استثنائيا» يجيز للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.



ويشمل المشروع أيضا تقليص صلاحيات المستشارين القانونيين داخل الوزارات.



وقاطع عدد من نواب المعارضة الجلسة، هاتفين: «عار»، واستبعدوا مؤقتا من الجلسة.



وفي مشهد نادر في إسرائيل، تمكن متظاهرون من اقتحام البرلمان، لكن شرطيين تمكنوا من إخراجهم قبل أن يصلوا الى القاعة العامة.



وبحلول السابعة والنصف مساء عاد الهدوء وتواصلت المناقشات، على أن يجري التصويت على الإصلاح المثير للجدل في فترة المساء أو ليلا.



ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يمينية متطرفة وتولى السلطة في ديسمبر 2022.



ويرى نتنياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.



وقال نتنياهو قبل جلسة التصويت إن قادة الاحتجاج «يدوسون الديموقراطية» ولا يستطيعون «القبول بنتيجة الانتخابات».



وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي في خطابه من الكنيست أن «نواب الشعب سيمارسون حقهم في التصويت هنا في البرلمان الإسرائيلي».



وقال دفير بار البالغ 45 عاما الذي أتى من مدينة حولون في وسط إسرائيل «الدولة في خطر».



ورأى أنها «محاولة انقلاب لتحويل إسرائيل إلى (دولة) ديكتاتورية».



في المقابل، يرى المعارضون للإصلاح والذين باشروا تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية قبل نحو شهرين، أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.



من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الوضع تطور إلى «أسوأ أزمة داخلية عرفتها إسرائيل على الإطلاق»، لكنه أكد «لن نستسلم».



ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.



ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين.



ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.