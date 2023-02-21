بيروت ـ أحمد عزالدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إلياس بوصعب الذي وضعه بأجواء زيارته للولايات المتحدة الأميركية ومشاركته في قمة الحكومات العالمية التي عقدت في دبي.



وبعد الاجتماع، تلا بوصعب البيان الصادر عن هيئة مكتب المجلس وفيه: كان هناك قبل اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي لقاء مع الرئيس بري، حيث وضعته بنتيجة الزيارة التي قمت بها الى الولايات المتحدة الأميركية، إضافة الى الاجتماع مع بعض المسؤولين خلال مشاركتي بقمة الحكومات العالمية الذي انعقد في دبي.



واضاف: الحديث تطرق الى أمور عدة تتعلق بالقوانين التي تسن في المجلس النيابي بما يتعلق بصندوق النقد والبنك الدولي وكل النقاش الذي تم مع الإدارة الاميركية.



وتابع: وبعد اللقاء كان هناك اجتماع لهيئة مكتب المجلس، وتطرق الاجتماع لجدول الأعمال واستكمالا للجلسة التي كنت غائبا عنها، وقال: غيابي حينها لم يكن له أي دلالات، حيث انني كنت مسافرا وأنا ملتزم بالمؤسسات، ولو كنت في لبنان لما تغيبت والقرار الذي تتخذه هيئة مكتب المجلس أنا التزم به وبالاجماع.



وأضاف بوصعب: وبعد الاجتماع صدر وبالإجماع البيان التالي: مع التأكيد على حق المجلس النيابي في التشريع كما سبق في الأعوام الماضية، غير أن المتفق عليه في اللجان المشتركة بالنسبة لمشروع قانون الكابيتال كونترول أن يصدر مع قوانين أخرى لذلك قرر مكتب مجلس النواب إرجاء جلسته لموعد يقرر فيما بعد.