أطلقت كوريا الشمالية في وقت مبكر امس صاروخين باليستيين مستخدمة أحدث منصاتها التي تفيد بأنها جاهزة لشن «هجوم نووي تكتيكي» قادر على تدمير كل قواعد العدو الجوية، ما يعد استمرارا للتصعيد ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، حيث دعت الأخيرة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التطورات، فيما أدانت الأمم المتحدة عملية الإطلاق، مجددة الدعوة لبيونغ يانغ إلى الكف فورا عن اتخاذ أي إجراءات استفزازية أخرى.



وهذه التجربة هي الثانية لكوريا الشمالية في نحو 48 ساعة، بعدما أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعد الأقوى في ترسانتها في رد على مناورات عسكرية مشتركة مقررة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



وأعلنت بيونغ يانغ أن الجيش الشعبي الكوري أجرى تدريبات امس ردا على المناورات الكورية الجنوبية الأميركية، محملا الحليفين مسؤولية تدهور الوضع الأمني، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.



وذكرت الوكالة أنه «من خلال التدريبات التي تخللت منصات إطلاق صواريخ متعددة وضخمة جدا، يظهر الهجوم النووي التكتيكي جاهزية الجيش الشعبي الكوري التامة للردع وامتلاكه إرادة المواجهة» ضد المناورات الجوية المشتركة.



وأضافت ان منصات إطلاق الصواريخ كانت قوية بما يكفي «لتحويل مطار عمليات العدو إلى رماد».



وأعلن الجيش الكوري الجنوبي في بيان أنه «رصد إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى، مضيفا أن أحدهما حلق على مسافة 390 كيلومترا والآخر 340 كيلومترا قبل أن يسقطا في بحر اليابان».



ووصف البيان عمليات الإطلاق بأنها «استفزاز خطير يقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية»، داعيا كوريا الشمالية إلى الكف عن هذه الأعمال «بشكل فوري».



وحذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن بلادها تراقب عن كثب تحركات واشنطن وسيئول لنشر المزيد من الأسلحة الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، متعهدة «إجراءات مضادة موازية» فيما قدرت بيونغ يانغ أن هذه الخطوات تنطوي على تهديد.



وقالت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن «زخم استخدامنا للمحيط الهادئ ميدانا للرماية يتوقف على طبيعة عمل القوات الأميركية».



وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أحدث إطلاق صواريخ لكوريا الشمالية، مؤكدا أن طوكيو ستعمل عن كثب مع واشنطن وسيئول لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية.



ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، امس عن كيشيدا قوله: «إن حكومته تقدمت باحتجاج إلى كوريا الشمالية عبر السفارة اليابانية في الصين».



هذا وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة عملية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان أصدره، إن غوتيريش يجدد دعواته لكوريا الشمالية إلى الكف فورا عن اتخاذ أي إجراءات استفزازية أخرى، والامتثال التام لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وأضاف ان غوتيريش يدعو كوريا الشمالية أيضا إلى استئناف الحوار المؤدي إلى السلام المستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق منه.