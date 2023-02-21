

يُمني ليفربول الوصيف النفس بتأكيد صحوته في مهمته الثأرية من ضيفه ريال مدريد حامل اللقب عندما يستضيفه اليوم في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما يطمح نابولي إلى مواصلة مشواره الرائع في المسابقة عندما يحل ضيفا على آينتراخت فرانكفورت الألماني.



واستعاد ليفربول توازنه هذا الأسبوع بفوزين ثمينين على حساب جاره إيفرتون ومضيفه نيوكاسل بنتيجة واحدة (2-0)، منعشا آماله مجددا في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.



وقلص ليفربول الفارق الى 7 نقاط بينه وبين توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، علما أن رجال المدرب الألماني يورغن كلوب يملكون مباراة مؤجلة.



وإذا كان من السابق للأوان القول إن كلوب قد وجد حلا للمشاكل التي يعاني منها ليفربول منذ بداية الموسم، إلا أن فريقه يستضيف ريال مدريد بروح معنوية لم تعد في الحضيض.



وسيركز كلوب على ذلك كأساس لبدء محاولته في قيادة فريقه إلى الفوز بلقب المسابقة للمرة الثانية تحت إشرافه.



وكان ليفربول، الفائز باللقب 6 مرات، سيحقق المزيد من التتويجات في المسابقة القارية الأم في عهد كلوب لو لم يكن ريال مدريد في طريقه.



وتغلب العملاق الإسباني على ليفربول في نهائي 2018، وأقصاه في ربع نهائي 2021، وتغلب عليه في نهائي الموسم الماضي 1-0.



ولم يتغلب ليفربول على ريال مدريد منذ ثمن نهائي عام 2009 حين فاز عليه ذهابا وإيابا (1-0 في مدريد و4-0 في أنفيلد).



وكانت خسارة العام الماضي مؤلمة بشكل خاص في نهاية مطاردة «الريدز» للرباعية التاريخية، فاكتفى في نهاية المطاف بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ما تسبب في معاناة لاعبيه ذهنيا وبدنيا هذا الموسم.



من جهته، يدخل النادي الملكي المباراة وفي جعبته 4 انتصارات متتالية ومنتشيا بتتويجه بطلا لمونديال الأندية في المغرب.



وتكتسي المسابقة القارية العريقة أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الملكي وقد تكون المنقذ الوحيد لموسمه، حيث يتخلف بفارق ثماني نقاط عن برشلونة في الليغا وينتظره كلاسيكو (ذهابا وإيابا) مع الأخير في نصف نهائي مسابقة كأس الملك المحلية.



ويعتبر لقاء ليفربول باكورة سبع مواجهات متتالية ستحدد الى حد كبير مصير رجال أنشيلوتي. يستقبلون أتلتيكو مدريد السبت المقبل في الليغا، ثم برشلونة في الثاني من الشهر المقبل في ذهاب مسابقة الكأس المحلية، يواجهون بعدها المصيف ريال بيتيس والضيف إسبانيول في الدوري، ثم الضيف ليفربول في إياب دوري الأبطال ويخوضون اياب كلاسيكو الدوري أمام برشلونة ثم اياب الكأس أمام الاخير.



وأراح أنشيلوتي قائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة في رحلته إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا (2-0) إنه متعب قليلا ونفضّل أن يتعافى بشكل جيد من أجل المباراة.



وتنتظر نابولي رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ألمانيا لمواجهة آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.



ويعول نابولي على قوته الهجومية الضاربة (20 هدفا في المسابقة) بقيادة النيجيري فيكتور أوسيمهن هداف الكالتشيو (18 هدفا) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لرد دين قديم إلى فرانكفورت الذي أطاح بالفريق الجنوبي من الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1994-1995 بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (1-0).