

واصل يوفنتوس صحوته ومحاولته الخروج من صدمة حسم 15 نقطة من رصيده بسبب التلاعب في البيانات المالية، وذلك بتحقيقه فوزه المحلي الرابع تواليا، وجاء على حساب مضيفه سبيتسيا بهدفين نظيفين سجلهما مويس كين بعد تمريرة من الصربي فيليب كوشتيتش (32) والبديل الأرجنتيني أنخل دي ماريا من خارج المنطقة (66) في المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وبانتصاره الثالث تواليا في الدوري خلال سلسلة بدأت بفوز أيضا في ربع نهائي مسابقة الكأس على لاتسيو 1-0 قبل أن يعكرها التعثر الخميس في تورينو أمام نانت الفرنسي (1-1) في الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي «يوروبا ليغ»، رفع يوفنتوس رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع.



وانفرد روما بالمركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا بفارق نقطتين أمام جاره لاتسيو وأربع أمام أتالانتا بفوزه على ضيفه فيرونا بهدف وحيد سجله النرويجي أولا سولباكين في الدقيقة 45 بعد تمريرة من ليوناردو سبيناتسولا.



ألمانيا



عرف دورتموند كيف يستغل سقوط بايرن وتعثر أونيون برلين ليصبح ثانيا بفارق الأهداف عن الأخيرين في ختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الكبير على هرتا برلين 4-1 محققا فوزه السادس تواليا في الدوري منذ بداية العام الجديد، إضافة الى فوزين آخرين في ثمن نهائي الكأس المحلية على بوخوم 2-1 وذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الحالي على تشلسي 1-0.



فرنسا



قلب مرسيليا الثاني تخلفه أمام تولوز بهدف الى فوز 3-2 في الشوط الثاني، وذلك في المرحلة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



تقدم تولوز عن طريق تيس دالينغا بعد مرور 3 دقائق فقط، لكن مرسيليا ظهر بوجه مختلف في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف تناوب على تسجيلها شانسيل مبيمبا (52) والتركي جنكيز اوندر (59) والبرتغالي نونو تافاريش (78). ورد تولوز بهدف لأدو اونايوو (87). وتابع موناكو عروضه الجيدة بعد فترة التوقف اثر انتهاء مونديال قطر 2022 وتغلب على مضيفه بريست 2-1. وجاء الانتصار بعد فوز لافت لفريق الإمارة في عقر دار باير ليفركوزن الألماني 3-2 في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس.



وسجل الروسي الكسندر غولوفين (39) والهولندي ميرون بوادو (73) هدفي موناكو، وجيريمي لو دوارون (86) هدف بريست.