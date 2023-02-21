

الدوحة - فريد عبدالباقي



حجز الدحيل القطري معقداً لنفسه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة والتي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) بنظام التجمع، بالفوز على مواطنه الريان بركلات الترجيح (7-6)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث تقدم الدحيل عبر هدافه محمد مونتاري في الدقيقة 107 في الشوط الإضافي الثاني، وأدرك الريان التعادل بواسطة الفرنسي ستيفين نزونزي في الدقيقة 120+3، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الدحيل.



وينتظر الدحيل القرعة، التي ستسحب اليوم، لمعرفة منافسه في ربع النهائي الذي يقام 23 الجاري، وقد أعرب المدرب الأرجنتيني للفريق هيرنان كريسبو عن سعادته بالفوز، وقال: «استحققنا التأهل إلى الدور ربع النهائي، وفي الحقيقة المباراة كانت طويلة، وقد تمكنا من التسجيل في مناسبتين عبر إدميلسون جونيور، لكن التحكيم رفض احتسابهما، ولقد سيطرنا ولم نكن نستحق الذهاب لركلات الترجيح، ولكن في المحصلة نحن سعداء بالوصول للدور ربع النهائي».

بدوره، أعرب المهاجم البلجيكي لنادي الدحيل إدميلسون جونيور المتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: «سعيد للغاية بالفوز والتأهل، خاصة أنني عدت للمشاركة بعد غياب بسبب الإصابة، ونفكر بالاستمرارية وإحراز النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة».

وفي المقابل، لحق الشباب السعودي بالدحيل بتغلبه على نظيره ناساف كارشي الأوزبكي 2-0، حيث يدين بالفضل في تحقيق الانتصار لثنائي خط وسطه حسين القحطاني وإيفر بانيغا اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 12 و54.