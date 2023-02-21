

واصل برشلونة مسلسل انتصاراته التي بلغت سبعة تواليا، وذلك بفوزه على ضيفه قادش 2-0 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ما سمح له بالابتعاد مجددا في الصدارة بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب.



ودخل النادي الكاتالوني اللقاء على خلفية تعادل مخيب على أرضه مع مان يونايتد 2-2 في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليغ».



لكن ذلك لم يؤثر على معنويات رجال المدرب تشافي في مواجهة فريق شكّل له عقدة إلى حدّ ما في الأعوام القليلة الماضية، إذ لم يفز عليه سوى مرة في آخر 5 مواجهات في سلسلة تضمنت سقوطه مرتين، إلا أنه نجح الأحد في مواصلة انتصاراته والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ18 تواليا في جميع المسابقات، منذ سقوطه المذل أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-3 على أرضه في 26 أكتوبر في دوري الأبطال التي ودعها بعد حلوله ثالثا في المجموعة وانتقل لإكمال مشواره القاري في «يوروبا ليغ»، حيث يحل ضيفا الخميس المقبل على يونايتد في إياب الملحق الفاصل.



وفي ظل إصابة بيدري الخميس ضد يونايتد وانضمامه الى الفرنسي عثمان ديمبيلي، وغياب المدافع الأوروغوياني رونالدو أراوخو للإيقاف، أجرى تشافي تعديلات على تشكيلته آخذا في عين الاعتبار ما ينتظر فريقه الخميس في «أولد ترافورد».



ولعب تشافي بفيران توريس في الهجوم بجانب أنسو فاتي والپولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما لعب سيرجيو روبرتو في الوسط بجانب غابي وإريك غارسيا في الدفاع بجانب أليكس بالدي.



وضغط برشلونة منذ البداية وهدد مرمى ضيفه في أكثر من مناسبة لكن من دون فعالية حتى الدقيقة 43 حين تلاعب توريس بالمدافعين على الجهة اليمنى قبل أن يلعب كرة عرضية حولها ليفاندوفسكي برأسه لتجد في طريقها الحارس الأرجنتيني خيريمياس ليديسما، لكنها سقطت أمام سيرجي روبرتو الذي تابعها في الشباك.



وسرعان ما أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني بتسديدة من مشارف المنطقة (1+45)، رافعا رصيده الى 15 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني.