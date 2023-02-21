

اختتمت أول من أمس بطولة الكويت الدولية 22 للتنس للناشئين والناشئات (J30 ALZAHRA) على ملاعب اتحاد التنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس، بمشاركة 35 لاعبة من 19 دولة و42 لاعبا من 20 دولة.

حضر المباراة النهائية أمين سر عام اتحاد التنس فالح العتيبي، واستطاع نجم المنتخب الوطني يعقوب محمد أن يحقق إنجازا كبيرا في البطولة بفوزه بالمركز الثاني والميدالية الفضية للفردي بعد خسارته في المباراة النهائية من الإيطالي ماسيمو بيزيجوني بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وفي مسابقة زوجي الناشئين، فاز الثنائي السويدي ماكسويل ليندستيد وزميله الإيطالي ماسيمو بيزيجوني بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني الثنائي المكون من اللاعبين اللبناني أنطوني مكرزل وزميله الهندي أريان ناندا.

وفي مسابقة فردي الناشئات، فازت بالمركز الأول اللاعبة السويسرية فرانشيسكا ساروللي وبالمركز الثاني اللاعبة الألمانية مارييللا جيلبكي.

وفي مسابقة زوجي الناشئات، فاز بالمركز الأول الثنائي المكون من السويسرية فرانشيسكا ساروللي وزميلتها إنجا زيجي. ومع تتويج اللاعبين الفائزين في البطولة، كرم الشيخ أحمد الجابر نجم المنتخب الوطني يعقوب محمد تقديرا له على ما بذله من جهد.



وفي ختام هذه البطولة، يسدل الستار على بطولتي الكويت الدوليتين للناشئين والناشئات اللتين نظمهما الاتحاد الكويتي للتنس خلال الأسبوعين الماضيين.