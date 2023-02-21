قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين ان موسكو ستقرر مهام العملية العسكرية الخاصة خطوة بخطوة.

واضاف في خطابه بالبرلمان أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا، نعيش أوقاتا صعبة قبل أحداث تاريخية، مؤكدا ان كييف أجرت محادثات مع الغرب بشأن إمدادات الأسلحة قبل العملية العسكرية.



وتابع بوتين قائلا ان روسيا كانت صريحة وحاولت البحث عن حل سلمي لكن أوكرانيا خدعتنا، مشيرا الى ان موسكو قامت بكل ما هو ممكن لحل مشكلة دونباس سلميا لكن الغرب أعد سيناريو مختلفا.



واتهم الرئيس الروسي حلف شمال الاطلسي "ناتو" بالتوسع ونشر قواعد عسكرية بالقرب من حدود بلاده. وقال ان أوروبا في حاجة إلى أمن "غير مجزأ" لكن الرد كان سلبيا للغاية.



واضاف ، قبل الحرب أرسلنا فريقا للناتو وأمريكا للتحدث عن ضمانات سلمية لكنهم رفضوها ، وتابع ، الولايات المتحدة لديها مئات القواعد العسكرية حول العالم ونسفت السلام.



وعن الانفاق على الحرب قال الرئيس الروسي ان الغرب أنفق أكثر من 150 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكريا وهم الذين بدأوا الحرب وروسيا تستخدم القوة لوقفها ومستحيل هزيمتنا في ارض المعركة. مؤكدا ان الحروب التي شنها الغرب تحت شعار الديمقراطية تسببت في تشريد مئات الملايين.



وقال ان الغرب لم يدعم الدول الفقيرة مثلما قام بدعم أوكرانيا عسكريا ، مؤكدا ان الشعب الأوكراني بات أسيرا ورهينة بيد النظام.



وتابع بوتين ان روسيا تواجه خطرا وجوديا وسندفع العدوان على حدودنا إلى أبعد مدى، واكد ان الغرب يسعى إلى تحويل صراع محلي إلى نزاع عالمي.