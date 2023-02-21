منصور السلطان



ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الثلاثاء يفيد بوجود حريق في عمارة بمنطقة حولي.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز حولي والسالمية والبحث والإنقاذ الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في شقة بالدور السابع لعمارة مكونة من أحد عشر دورا، وعلى الفور تم إخلاء العمارة ومكافحة الحريق وإخماده.



وأنقذ رجال الإطفاء عددا من الأشخاص كانوا محتجزين بالعمارة، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالة اختناق وتم تسليمهما الى الطوارئ الطبية.