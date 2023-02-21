شارك مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، على رأس وفد من الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض، في زيارة ميدانية لموانئ أبوظبي وموانئ جبل علي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وأشار مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد إلى إنهاء وضع الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بإنشاء الممر التجاري الافتراضي لتسهيل التبادل التجاري مع موانئ أبوظبي والموقّع بين الطرفين في 27 مارس 2022.



وتأتي تلك الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي لوضع خطة متكاملة لتطوير وتحسين أنظمة وإجراءات النقل البحري والإجراءات الجمركية في الموانئ البحرية بالكويت لأمن وتسهيل التجارة، من خلال الاطلاع على تجاربهم.



هذا، وقام الوفد الكويتي بالاطلاع على أنظمة عمليات الرقمنة المتكاملة، وأتمتة الإجراءات والتخليص المسبق، والربط الآلي بين الجمارك والموانئ وجهات الإفراج، والذي ساهم بشكل كبير في تقليص الزمن المستغرق للتخليص من خلال التبادل الكامل لكافة المستندات والوثائق إلكترونيا، وتشغيل إدارة المخاطر واستهداف الشحنات الأكثر خطورة من خلال تبادل المعلومات المسبقة من خلال التوريد، وإنشاء قاعدة بيانات وتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد والاطلاع على أجهزة التفتيش.