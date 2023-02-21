أنشطة وفعاليات للزوارق البحرية وآليات الإطفاء والعديد من ورش العمل التفاعلية وألعاب نارية وليزر وإضاءات مع الصوت

مريم بندق

تحتفل الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير تحت شعار «عز وفخر» ببرنامج حافل تشارك فيه وزارات الداخلية والدفاع والإعلام والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.



وستقام الفعاليات والعروض في الجزيرة الخضراء بعروض تستعرض فيها 2000 طائرة «درون» في سماء الجزيرة الخضراء، إلى جانب عروض جوية وعسكرية فولكلورية ومعرض للمعدات العسكرية من الداخلية والدفاع والحرس الوطني، كما تقام عروض للزوارق البحرية والمعدات والآليات التابعة لقوة الإطفاء العام يومي 25 و26 الجاري.



ومن الفعاليات أيضا إقامة العديد من ورش العمل التفاعلية وعرض ألعاب نارية وليزر وإضاءات مع الصوت في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي والمركز العلمي 28 الجاري.