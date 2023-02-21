عاطف رمضان



قام فريق رصد الأسعار لشهر رمضان المبارك برئاسة مدير ادارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري بجولة تفتيشية على المحلات في شارع التمور والمطاحن بمنطقة الشويخ، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل الوزارة لرصد أسعار المواد الغذائية قبل شهر رمضان المبارك.



وقال مدير ادارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري في تصريح لـ «الأنباء» إن الفريق قام برصد ومتابعة الاسعار لمحلات التمور والمطاحن وغيرها ورفع تقارير للمسؤولين في الوزارة، مشيرا الى انه في حال ارتفاع الاسعار بشكل مصطنع ستتخذ الوزارة الاجراءات القانونية تجاه ذلك.



وأضاف الانصاري ان من مهام الفريق رصد السلع الأساسية لشهر رمضان المبارك تحسبا لارتفاعها مع دخول الشهر الفضيل.

واشار الى ان لدى الوزارة برنامجا يحوي اسعار السلع لمنتجات 67 جمعية تعاونية و8 اسواق مركزية كبرى ولدى المفتشين فواتير تتم مطابقتها ومعاينتها وفي حال وجود ارتفاع مصطنع للاسعار فمن خلال التنسيق مع ادارة الرقابة بالوزارة سيتم اعداد محضر ضبط وتحويل الشركة او الجهة المخالفة الى النيابة التجارية.