منصور السلطان

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس صباح اليوم اجتماعاً أمنياً بغرفة اتخاذ القرار بحضور الوكلاء المساعدين والمديرين العامين، وذلك للاطلاع على الاستعدادات النهائية لتأمين الاحتفالات بالأعياد الوطنية.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية فإن الفريق البرجس استمع إلى شرح موجز عن الخطة الأمنية والمرورية ومدى ملاءمتها مع الخطة التنظيمية لتأمين الاحتفالات الوطنية.



واستعرض مع وكلاء وزارة الداخلية الميدانيين، كل على حدة، أبرز ملامح خططهم الأمنية والاحترازية ومستوى التنسيق والتكامل مع القطاعات المشاركة، كما تمت مناقشة خطط التوزيع والانتشار الامني وآليات التنفيذ على مستوى كل مديرية أمن، واطلع على خطة التأمين المرورية والتعامل السريع مع الاختناقات والازدحامات المرورية وانسيابية حركة السير وتمركز الدوريات، ونطاق توزيعها، وانتشارها.



وفي ختام الاجتماع شدد الفريق البرجس على ضرورة اليقظة والجاهزية التامة والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون أو أي سلوكيات سلبية والتعامل أولاً بأول مع الاختناقات المرورية وعرقلة حركة السير وأعمال الرعونة والاستهتار. وطالب رجال الأمن بالالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.ولفت إلى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن، مشيراً إلى أن الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير تعد تعبيراً صادقاً ومعبراً عن فرحة المواطنين، داعياً في الوقت نفسه لأن يكون التعبير عن هذه المشاعر بما جبلت عليه الكويت من عادات وتقاليد حضارية راقية تعبر عن مشاعر الحب والاعتزاز بالوطن وصدق الانتماء. وأبدى الفريق البرجس بعض التوجيهات والملاحظات بما يحقق تنفيذ الخطط الموضوعة على أكمل وجه.