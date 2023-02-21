

بعد وقوع الزلزال المدمر تدخل المساعدات الإنسانية الدولية ببطء وبكميات ضئيلة إلى مناطق منكوبة في شمال غرب سورية، ما جعل الأمم المتحدة خصوصا عرضة لانتقادات سكان استنفدهم أساسا نزاع دام.



ويقطن في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أكثر من أربعة ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين، يعتمد 90% منهم على المساعدات الإنسانية، فكيف تدخل المساعدات إلى تلك المناطق الأكثر تضررا من الزلزال؟



تدخل مساعدات الأمم المتحدة إلى تلك المناطق عبر طريقين فقط: معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي (2672)، ومن مناطق سيطرة حكومة دمشق.



في عام 2014، وفيما كانت الحرب في أشدها، سمح مجلس الأمن الدولي بعبور مساعدات الأمم المتحدة إلى سورية دون الحصول على إذن من الحكومة عبر أربع نقاط حدودية هي: باب الهوى (شمال إدلب) وباب السلامة (شمال حلب) الحدوديان مع تركيا، اليعربية (أقصى الشرق ـ حدود العراق)، ومعبر الرمثا الحدودي مع الأردن (جنوب).



لكنه ما لبث أن قلصها تدريجيا إلى معبر باب الهوى فقط بضغوط من الفيتو الروسي.



وبعد زلزال السادس من فبراير لم تدخل مساعدات الأمم المتحدة عبر باب الهوى سوى في التاسع منه وكانت عبارة عن ست شاحنات تحمل معدات خيم مجهزة منذ ما قبل الزلزال وتكفي لخمسة آلاف شخص فقط.



أثار تأخر الأمم المتحدة ومحدودية المساعدات انتقادات سكان ومنظمات محلية على رأسها «الخوذ البيضاء»، الدفاع المدني، والتي وصفت الأمر بـ«الجريمة».



وفي 12 فبراير أقر منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، بأن الأمم المتحدة «خذلت الناس في شمال غرب سورية».



وبموجب القرار الدولي لا تحتاج الأمم المتحدة الى إذن من دمشق لاستخدام معبر باب الهوى.



وعلى وقع المناشدات والانتقادات، أعلنت الأمم المتحدة فتح معبري باب السلامة والراعي الحدوديين مع تركيا أمام مساعداتها لمدة ثلاثة أشهر بعدما حصلت على موافقة حكومة دمشق.



لكن المساعدات لاتزال ضئيلة، ولا تقارن حتى بما كانت عليه قبل الزلزال.



وبعد مرور أكثر من أسبوعين على الزلزال أرسلت الأمم المتحدة نحو مائتي شاحنة إلى شمال غرب سورية، مقارنة بمعدل 145 شاحنة أسبوعيا في 2022، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.



- ماذا بالنسبة للمنظمات الإنسانية؟



بإمكان المنظمات الإنسانية الدولية ألا تستخدم آلية الأمم المتحدة. وإن كانت تعتمد بشكل أساسي على معبر باب الهوى، لكنها تستخدم أيضا معابر أخرى.



وأرسلت «أطباء بلا حدود» قافلة محملة بالخيم عبر معبر الحمام في منطقة عفرين. وتؤمن المنظمات الدولية المساعدات أيضا عبر شركاء محليين.



وتقول المديرة الإقليمية لمنظمة «آكشن إيد» رشا ناصر الدين، إن منظمات دولية عدة تؤمن لشركاء محليين «التمويل لشراء ما يلزم من السوق المحلية أو من تركيا».



بعد وقوع الزلزال، استخدمت منظمة بنفسج المدعومة من «آكشن إيد»، «مخزونها من خيم وأغطية ومواد غذائية جاهزة للأكل».

ومنذ الزلزال يشكو سكان المنطقة تخلي المجتمع الدولي عنهم، فيما تدفقت فرق الإغاثة الدولية وطائرات المساعدات إلى تركيا، كما وصلت عشرات الطائرات والقوافل البرية إلى مناطق الحكومة السورية خصوصا من دول حليفة لها.