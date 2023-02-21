تفيد تقارير بأن متوسط كلفة ترميم المنزل المتضرر بالزلزال في سورية تبلغ نحو 150 مليون ليرة.



ونشرت صحيفة «الوطن» الموالية تقييمات أولية عن حجم تضرر الاقتصاد في مناطق سيطرة حكومة دمشق، ونقلت عن الباحث الاقتصادي حيان سلمان أن الإحصاء الكامل للمنازل المتضررة نتيجة الزلزال لم ينجز بشكل كامل لوجود أبنية تعرضت للهدم الكامل وأبنية آيلة للسقوط وأبنية متضررة بشكل نسبي ومتفاوت.



وذكر سلمان أن كل ما تم تقديره حاليا هو أن متوسط كلفة ترميم المنزل تبلغ نحو 150 مليون ليرة.



وقال إن الزلزال تسبب بتوقف كثير من قوى الإنتاج مثل معامل حلب واللاذقية، إضافة للإنتاج الزراعي، مقدرا أن تتسبب الكارثة وتداعياتها في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بحدود 3%.



ولفت إلى أن آخر تقديرات للناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021 كان بحدود 21 ألف مليار ليرة مقارنة مع 62 ألف مليار ليرة في العام 2010، متجاهلا الفرق بسعر صرف العملة بين الفترتين الزمنيتين.