شاركت قوة الإطفاء العام ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة تدريب قوة الإطفاء بالاحتفال الوطني الذي أقامه معهد الكويت للأبحاث العلمية صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية القائم بأعمال مدير عام المعهد د. مانع السديراوي وبحضور عدد من القيادات والشخصيات بمناسبة الأعياد الوطنية في دولة الكويت .

وتخلل الحفل عدد من الفعاليات كان من أبرزها محاضرة توعوية عن أخطار الحريق قدمتها إدارة العلاقات العامه والإعلام بقوة الإطفاء العام وتمرين عملي من تنظيم إدارة تدريب قوة الإطفاء العام لموظفي المعهد والمشاركين في الاحتفالية.



ومثل قوة الإطفاء في الحفل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد بدر إبراهيم.