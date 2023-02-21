بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن الشيخ طلال الخالد أعرب في برقيته عن تمنياته الصادقة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا بمواصلة مسيرة التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.