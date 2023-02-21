أسامة أبو السعود

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية حرصها على متابعة موضوع تغيير أوقات العمل في مراكز دور القرآن الكريم، حيث تم عقد اجتماع مع ديوان الخدمة المدنية يوم أمس الاثنين بحضور الوزير عبدالعزيز الماجد وجميع المختصين في الوزارة وديوان الخدمة المدنية وبحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان.

وأضافت الوزارة في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه انه تم خلال الاجتماع شرح تفاصيل عمل مراكز دور القرآن الكريم والسراج المنير وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والطبيعة الخاصة لهذه المراكز.

وأوضحت الوزارة انه تم التأكيد على طلب الاستثناء لهذه المراكز من أوقات العمل لمدة 7 ساعات حسب تعميم ديوان الخدمة المدنية.

كما تم ذكر جميع الأسباب الداعية للاستثناء بالتفصيل للمختصين في ديوان الخدمة المدنية وأكدوا تفهمهم للطلب المقدم والاسباب المذكورة، حيث سيتم دراسة الطلب والأسباب الداعية للاستثناء واتخاذ ما يلزم بما لا يخل باللوائح والنظم المعتمدة بهذا الشأن.

وفي حال احتاج الأمر إلى قرار من مجلس الخدمة المدنية سيتم رفع مذكرة تفصيلية للمجلس تتضمن طلب الاستثناء والمبررات الداعية لذلك، وتم التأكيد من جانب الوزارة على أهمية الاستعجال في الرد حتى يتسنى عمل اللازم حيال أوقات العمل في مراكز دور القرآن الكريم.