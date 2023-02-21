عاطف رمضان

تفقد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي عددا من مواقع المباني العامة في مدينة المطلاع السكنية بحضور قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وخلال الجولة اطلع الوزير العجمي على أعمال البنية التحتية والأنفاق والطرق الرئيسية والفرعية، كما تفقد إحدى محطات الضخ الواقعة بأحد الطرق الرئيسية بالمدينة.

كما اطلع على مجموعة من المباني العامة منها مركز صحي تخصصي وأحد خزانات الترشيح وبعض محطات الكهرباء المنجزة في الضواحي السكنية التي بدأ فيها المواطنون عملية بناء قسائمهم السكنية. وفي الوقت الذي أثنى فيه الوزير على الجهود المبذولة في تنفيذ هذه المشاريع، أكد على أهمية التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للالتزام بتشغيل التيار الكهربائي في الوقت المحدد وتسليمها للجهات المستفيدة لتشغيلها وتمكين المواطنين من الاستفادة منها.

واجتمع الوزير العجمي على هامش الجولة مع قياديي وموظفي المؤسسة ومقاولي الأعمال المختلفة، حيث أكد في حديثه على أهمية تسريع وتيرة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، تمهيدا لتوفير الخدمات الرئيسية للمواطنين مع قرب انتهاء نسبة كبيرة منهم من أعمال التشطيبات النهائية للقسائم.

ولفت العجمي إلى أهمية التأكد من جودة تنفيذ الأعمال والبنية التحتية وتشطيب المباني العامة لتفادي أي مشكلات مستقبلية.