احتفالا بالأعياد الوطنية، أطلق د.خالد الفاضل، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الثلاثاء «باص العلوم» الذي يستهدف إثراء الثقافة العلمية لدى الطلبة وتشجيعهم على الإقبال على العلوم والشغف بتعلمها.

ويتزامن إطلاق الباص مع احتفالات الكويت بالذكرى الـ 62 لليوم الوطني والذكرى الـ 32 لتحريرها، وسط أجواء فخر واعتزاز الكويتيين بانتمائهم إلى وطنهم الغالي، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وسيقدم الباص في زياراته الميدانية سلسلة من الدروس والأنشطة المصممة خصيصا لتعزيز القراءة عموما، إضافة إلى استثمار شغف الطلبة بالتساؤلات المتنوعة، ولتحفيزهم على الإقبال على العلوم وقراءة الكتب العلمية، وذلك باستخدام مهارات التعليم في القرن الحادي والعشرين، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتحرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي أنشئت عام 1976 بتوجيه من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، وتعاون القطاع الخاص على تحقيق رؤيتها المتمثلة في إرساء ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية مزدهرة من أجل كويت مستدامة.

وأشرفت التقدم العلمي للنشر - أحد المراكز التابعة للمؤسسة - على تطوير مفهوم «باص العلوم» وتجهيزه بحيث يقدم للأطفال والناشئة تجربة فريدة في رحلة مرحة يتعلمون فيها مبادئ العلوم والهندسة والفنون الرياضيات STEAM، من خلال قراءة الكتب العلمية المصورة، مع مزج الأنشطة المعرفة المستقاة نظريا بالتطبيق العملي باستخدام مهارات الثورة الصناعية الرابعة من برمجة وطباعة ثلاثية الأبعاد.

وسيكون «باص العلوم» مخصصا لزيارة المدارس في جميع محافظات الكويت، ويقدم للطلبة تطبيقات عملية لشرح المبادئ العلمية الواردة في المناهج المعتمدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما يهدف إلى تثقيف الطلبة بالمسارات المهنية، فيتيح لهم استكشاف طبيعة العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب من خلال التعرف على أدوار العلماء والمهندسين والأطباء عبر مجموعة من الأنشطة العملية المرحة.

من جهتها، قالت نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتقدم العلمي للنشر د.ليلى الموسوي: «باص العلوم هو رحلة متصلة لإذكاء جذوة الشغف بالعلوم، وإشعال حماسة الأطفال والناشئة بالعلوم. وهو شراكة مجتمعية يتعاضد فيها المعلمون والعلماء والباحثون والأطباء والمهندسون والتربويون والمختصون بمهارات الثورة الصناعية الرابعة وطلبة الدراسات العليا، لإيصال العلوم في إطار جذاب إلى كل مدرسة في الكويت».

ويشمل جدول رحلات «باص العلوم» التعليمية كل من أكاديمية صباح الأحمد للموهبة، ومدرسة سليمان الموسوي الدعية، وعلي بن أبي طالب في الشعب. تتناول رحلات شهر فبراير شرح المبادئ الفيزيائية للموجات الصوتية والضوئية وقمرة ابن الهيثم. وشاركت د.بشاير السعيدي ود.سبيكة الوزان من قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى جابر فيسيولوجيا السمع وتشريح الأذن، وطبيعة عمل طبيب الأنف والأذن والحنجرة. ويصاحب ذلك برمجة وتصنيع أدوات بسيطة تلتقط الموجات الصوتية أو تصدرها.

ودعت د.الموسوي معلمي ومعلمات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة الذين يبحثون عن أنشطة ممتعة وتعليمية لطلبتهم إلى التسجيل في موقع الباص لتنسيق زيارة الباص إلى مدارسهم على رابط QR code المرفق.





