أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سيبقى راسخا والديموقراطية ستنتصر حتما، وأن الدفاع عنها سيتطلب الكثير من الجهد.

وخاطب بايدن حشدا من الجمهور امام قلعة وارسو، مؤكدا انه عبر للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته له عن الاستمرار في دعم أوكرانيا.

وتابع بايدن ان قوات حلف شمال الاطلسي «الناتو» أظهرت وحدتها في مواجهة روسيا. وقال: «جئت من كييڤ وقد رأيتها صامدة وقوية».

ولفت الرئيس الاميركي الى ان 143 دولة عضوا في الأمم المتحدة أدانت الضم غير القانوني للأراضي من جانب روسيا.

وأضاف أنه بعد عام لم تعد لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أوهام بشأن قوة الناتو ووحدته».

ووعد بالدفاع «عن الديموقراطية وحق الناس في العيش بحرية في أوكرانيا». ودعا جميع الحلفاء الى التمسك بالقوة إزاء ما يجري في أوكرانيا.

وقال سنحتفل في واشنطن بعد عام بمرور 75 عاما على تأسيس أقوى حلف في العالم وهو «الناتو».