

تعامل رجال 6 مراكز للإطفاء في ساعة متقدمة من أمس الثلاثاء مع حريقين، الأول كان في سطح بناية بالفروانية والآخر شب في شقة داخل بناية مؤلفة من 11 طابقا.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية صباح امس يفيد بوجود حريق في عمارة بمنطقة حولي ليتم توجيه 4 فرق إطفاء من مراكز حولي والسالمية والبحث والإنقاذ الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين ان الحريق في شقة بالدور السابع لعمارة مكونة من أحد عشر دورا، وعليه تم إخلاء العمارة ومكافحة الحريق وإخماده وجرى انقاذ عدد من الاشخاص كانوا محتجزين بالعمارة



وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالة اختناق وتم تسليمهم الى الطوارئ الطبية.



من جهة اخرى، ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية في الواحدة من فجر امس يفيد بوجود حريق في عمارة بمنطقة الفروانية، حيث توجه للتعامل معه مركزا الفروانية والجليب وعند وصول الفرق تبين ان الحريق في سطح البناية المكونة من 7 أدوار وعلى الفور تم إخلاء البناية ومكافحة الحريق وإخماده دون وقوع اي اصابات.