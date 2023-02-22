تزامنا مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني وذكرى التحرير، نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جامعة الكويت احتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية، وذلك تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي بعنوان: «آليت يا كويت»، والتي أقيمت خلال الفترة من 20-21 فبراير الجاري في الحديقة الشمالية لمدينة صباح السالم الجامعية.



وتوجه مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي بالشكر لاتحاد الطلبة على التنظيم المتميز وغير المسبوق لهذه الفعالية، مشيدا بحرص الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت على دعم الطلبة وتهيئة الأجواء الدراسية والنفسية للجميع، والتي تشيع جوا من التفاعل بين الطلبة من خلال حضور هذه الأنشطة والمعارض.



كما تقدم رئيس الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت عبدالعزيز العرادة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الإدارة الجامعية وطلبة وطالبات جامعة الكويت، متمنيا أعيادا وطنية سعيدة على الكويت الحبيبة.