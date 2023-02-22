احتفلت كلية طب الأسنان بذكرى العيد الوطني والتحرير تزامنا مع الأيام الوطنية التي تشهدها الكويت، وذلك بحضور أسرة الكلية بهيئتيها الأكاديمية والإدارية.



وشهدت الفعالية تكريم الأستاذ المشارك بقسم العلوم التشخيصية د.بوبي جوزيف، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في الكلية منذ تأسيسها قبل ما يزيد عن 25 عاما، إضافة إلى تكريم العمداء والعمداء المساعدين السابقين وهم: العميد الأسبق د.جواد بهبهاني والعميد السابق د.عادل العصفور، والعمداء المساعدون السابقون أ.د.رضوان عمر وأ.د.قاسم العمري، ود.معاوية قديمات، ود.أريج الخباز.



من جهته، أشار د.راشد العازمي إلى أن المحتفى بهم لهم بصمات واضحة خاصة في السنوات الأولى لنشأة الكلية وحتى يومنا هذا، وساهموا بتخريج كفاءات في مجال طب الأسنان، متمنيا لهم دوام التوفيق.