تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي، نظمت كلية التربية بجامعة الكويت فعالية العيد الوطني، بحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والقائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري وعدد من عمداء الكليات، وذلك في بهو كلية التربية ـ المبنى الجنوبي ـ مدينة صباح السالم الجامعية.



وتضمنت الفعالية معرضا شاركت فيه أقسام كلية التربية والفريق الكويتي للطيور وفريق بسمة حياة التطوعي.



وبهذه المناسبة ذكر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والقائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري، أن هذه الفعالية تعتبر مظهرا من مظاهر الممارسات الوطنية، وأن الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير للكويت يعد من الفعاليات المهمة التي تقدمها الجامعة للمجتمع وواجبا تجاه الدولة، مبينا أهمية إبراز هذه المظاهر للتعبير عن الأهداف الوجدانية والإحساس الوطني الصادق، لافتا الى أن هناك واجبات تتطلب من الأفراد والمؤسسات الالتزام بها لتحقيق التنمية لهذا الوطن.



كما أقيمت على هامش الفعالية أصبوحة شعرية بمشاركة الشاعر يوسف الشطي والشاعرة إقبال النهام والشاعر مسلم النصافي.