عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت مناقصة لإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الخدمات والبنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية N10 بمشروع مدينة المطلاع السكنية وأن تاريخ الإغلاق 4 أكتوبر 2023.



وقالت مصادر إن آخر موعد لتقديم الاستفسارات عن المناقصة 12 مارس المقبل، وإن الشركات المحلية المنفذة لمشاريع أعمال المباني العامة والتي تنطبق عليها قائمة الأسس والمعايير الواجب استيفاؤها من المناقصين يمكنها التقدم للمناقصة.



يقع مشروع مدينة المطلاع في شمال البلاد ويبعد 40 كيلومترا عن مركز مدينة الكويت 15 كيلومترا عن الجهراء.



من جانب آخر، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البدء بتوزيع بطاقات الاحتياط لقرعة القسائم الحكومية الدفعة الـ 12 بجنوب مدينة سعد العبدالله N2 يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 ابتداء من الساعة 9 صباحا في مسرح المؤسسة.



وقالت المؤسسة في بيان انه سيتم الاستمرار في التوزيع حتى نفاد بطاقات الاحتياط، وستكون الأولوية للمخصص لهم حتى تاريخ 31 مارس 2005 وما قبل.