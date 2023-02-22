التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في أبوظبي.



وقال بيان صحافي لوزارة الدفاع ان الشيخ طلال الخالد نقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى أخيهما رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.



وذكر البيان انه رافق الشيخ طلال الخالد خلال اللقاء وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والخدمات المساعدة الشيخ حمود مبارك الصباح والقائم بأعمال سفارتنا بالإنابة لدى الإمارات الشيخ صباح ناصر الصباح ورئيس المكتب العسكري الكويتي اللواء الركن محمد الكندري.