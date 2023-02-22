بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.



وقد أعرب الخالد في برقيته عن تمنياته الصادقة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا بمواصلة مسيرة التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.