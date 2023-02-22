تمديد عقد توريد خدمة البث التلفزيوني والإذاعي وتجديد عقد الصيانة لجميع مكونات محطات الإرسال الإذاعي لمدة سنة



عاطف رمضان



حصلت وزارة الاعلام على موافقة الجهات المعنية لـ 5 طلبات للتعاقد المباشر مع 5 شركات للإنتاج الفني بقيمة اجمالية 1.360 مليون دينار تقريبا.



وتتوزع طلبات التعاقد المباشر على 5 عقود قيمة العقد الأول 240 الف دينار والعقد الثاني بـ 280 ألف دينار، والثالث بـ 280 ألف دينار، والعقد الرابع بـ 280 ألف دينار، والخامس بـ 280 ألف دينار.



من جهة أخرى، حصلت «الاعلام» على موافقة الجهات المعنية لطرح مناقصة لتطوير خوادم استديو 160 بالوزارة، وكذلك على الموافقة للتمديد الثاني لعقد مناقصة توريد وتركيب وتطوير خدمة البث التلفزيوني والإذاعي المباشر عبر الانترنت للوزارة المبرم مع احدى الشركات لمدة سنة اعتبارا من 18 فبراير 2023 حتى 17 فبراير 2024 بمبلغ 43 ألف دينار.



وأخذت الوزارة أيضا الموافقات المتعلقة بالتجديد الأول لعقد مناقصة تنفيذ اعمال الصيانة والتدريب لجميع مكونات محطات الارسال الإذاعي «المقوع والصبية والمطلاع والجيوان وغرب الجيوان وبرج التحرير وجنوب الصباحية والجليعة ومراقبة الوصلات الاذاعية ومبنى الشويخ للربط الإذاعي» المبرم مع احدى الشركات لمدة سنة اعتبارا من 1 يناير 2023 بمبلغ 222 ألف دينار.



كما حصلت الوزارة على موافقة لطلب تعديل مبلغ ترسية مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وفحص شيلرات مبنى السالمية بالوزارة على احدى شركات المقاولات «اقل الأسعار» ليصبح مبلغ اجمالي قدره 119.3 ألف دينار.