أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن سعادته برعاية وحضور الحفل الختامي لحملة محافظة الأحمدي الرابعة لتزيين المدارس 2023/2022 والمعرض الفني المصاحب لها، وذلك صباح أمس الثلاثاء في مدرسة جمانة بنت الحسن الثانوية بنات بمنطقة صباح الأحمد السكنية، مشيرا الى ان الحملة نفذتها المحافظة بالشراكة مع منطقة الأحمدي التعليمية وبدعم من بنك برقان.



وخلال مشاركته، كرم محافظ الأحمدي القائمين على الحملة، والمساهمين في تنفيذها تزامنا مع ذكرى الأعياد الوطنية، مهيبا بالجميع مواكبتها على النحو الحضاري المنشود مثلما فعلنا نحن اليوم في التعبير الراقي عن محبة الوطن، بعيدا عن الظواهر السلبية المسيئة لصورة مناطقنا وبلدنا الكويت، موجها الشكر والتقدير الى كل من ساهموا في إنجاح الحملة هذا العام.



من جانبه، قال مدير المكتب الفني في محافظة الأحمدي والمشرف على الحملة ابراهيم الفودري أن الحملة تعقد للعام الرابع بالتعاون والتنسيق مع منطقة الأحمدي التعليمية ممثلة في ادارة التوجيه الفني، تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، ضمن المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل».