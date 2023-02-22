بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة ان وفدا من وزارة العمل الفلبينية يزور البلاد حاليا للاطلاع على اوضاع العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت قد التقى ممثلين من الهيئة العامة للقوى العاملة واطلع على دورها في معالجة اوضاع العمالة وتوفير الحماية لها، مبينا ان الهيئة تنظر بشكل مباشر في اي شكوى مقدمة من العمالة المنزلية او اصحاب الاعمال وتعمل على معالجتها سواء من ناحية تسليم المستحقات والرواتب او جوازات السفر.



كما اوضحت الهيئة، وفق المصادر، للوفد الزائر الانظمة والقوانين المعمول بها في الكويت لاسيما توفير الحماية والايواء لمعالجة اوضاع العمالة لديها.



وعلى صعيد آخر، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري ان الفريق الفلبيني مهمته استطلاعية فيما يتعلق بأوضاع العمالة الفلبينية وانه ركز خلال لقاءاته على قضية حجز جوازات السفر واجراءات الابعاد التي تتم والاسباب التي تدفع العمالة للجوء الى سفارة بلادها ومعظمها يتم ابعادها دون ان تتسلم جواز السفر.



واكد الوفد ضرورة ان تتم معالجة هذه القضية وان يتسلم العامل جواز سفره وكامل مستحقاته قبل مغادرته البلاد والعودة الى وطنه. واضاف الشمري ان الوفد شدد على الالتزام بعقد العمل المتفق عليه وفق الاتفاقية بين الدولتين (العقد الموحد)، بالاضافة الى معالجة اي خلل سواء في عقد العمل او الإجراءات المعمول بها، والسرعة في معالج اي اشكالية.



وتمنى الشمري على كل الجهات الحكومية المعنية المبادرة الى تشكيل لجنة تتواصل مع السفارة الفلبينية وتعمل على معالجة قضايا العمالة لاسيما المتواجدة في السفارة بأقصى سرعة.



من جانب آخر، وضمن خطة عمل الهيئة العامة للقوى العاملة وضمن برنامج توظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص، تنظم الهيئة يوما وظيفيا بالتعاون مع مستشفى الكويت لتوفير العديد من فرص العمل بتخصصات مختلفة منها إدارية وفنية وتمريضية، ويستفيد منها حملة الشهادات الثانوية والجامعية من حديثي التخرج وذوي الخبرات وفق التخصصات المطلوبة.



وأكد مصدر خاص لـ «الأنباء»، ان الهيئة تعمل باستمرار على تسهيل التوظيف للباحثين عن عمل في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال عبر منصة «فخرنا» التي تتيح لأصحاب الشركات تسجيل وإدراج الشواغر والفرص الوظيفية المتوافرة، ليتم التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل بناء على المؤهلات والشروط الخاصة بكل شركة، وهي متاحة على مدار الساعة.



وأوضح المصدر ان الهيئة مستمرة في تنظيم الأيام الوظيفية المفتوحة لإجراء المقابلات مع الراغبين في العمل بالقطاع الخاص في أنشطة مهنية ووظيفية مختلفة بكل القطاعات.