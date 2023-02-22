بداح العنزي



أوصت لجنة مبارك الكبير خلال اجتماعها برئاسة نصار العازمي بالموافقة على طلب قوة الإطفاء العام استحداث شارع وعمل مداخل ومخارج اخرى لموقع مركز القصور للإطفاء قطعة (2)، الخدمة مشروع مبنى إدارة وقاية مبارك الكبير.



وقال العازمي ان اللجنة وافقت على تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية في القطعة رقم (5) بمنطقة أبوفطيرة بديلا لموقع المحطة الثانوية رقم (70) الذي يقع في القطعة رقم (6) بمنطقة أبوفطيرة.



كما أبقت على جدول اعمالها طلب وزارة الداخلية استحداث مدخل ومخرج للقطعة رقم (1) بمنطقة صباح السالم من الطريق رقم (3) الفاصل بين القطعتين (1 و4).



واضاف أن اللجنة حفظت اقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق بشأن مسار الدراجات الهوائية.



كما رفضت اللجنة الطلب المقدم من العضو السابق عبدالله الكندري بشأن انشاء مسجد داخل الحديقة العامة بمنطقة المسايل ضمن القطعة رقم (1). كما تم رفض طلب بشأن الموافقة على اصدار ترخيص استثماري ترفيهي لأحد العقارات بمنطقة الفنيطيس قطعة (9).



وقال ان اللجنة احالت للجهاز التنفيذي كتاب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بخصوص تخصيص أراض في مختلف محافظة مبارك الكبير، لرفع تقرير مفصل للجنة.



وحفظت اللجنة الاقتراح المقدم من العضو ناصر حماد الكفيف، بشأن إضافة نشاط بنشر وكهرباء بأسواق القرين.