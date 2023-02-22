عاطف رمضان



قام فريق رصد الأسعار لشهر رمضان المبارك برئاسة مدير ادارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري بجولة تفتيشية على المحلات في شارع التمور والمطاحن بمنطقة الشويخ، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل الوزارة لرصد الأسعار للمواد الغذائية قبل شهر رمضان المبارك.



وقال مدير ادارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» ان الفريق قام برصد ومتابعة الأسعار لمحلات التمور والمطاحن وغيرها ورفع تقارير للمسؤولين في الوزارة، مشيرا الى انه في حال ارتفاع الاسعار بشكل مصطنع تتخذ الوزارة الاجراءات القانونية تجاه ذلك. وأضاف الانصاري ان من مهام الفريق رصد السلع الأساسية لشهر رمضان المبارك تحسبا من ارتفاعها مع دخول الشهر الفضيل.



وأشار الى أن لدى الوزارة برنامجا يحوي أسعار السلع لمنتجات 67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية كبرى ولدى المفتشين فواتير تتم مطابقتها ومعاينتها، وفي حال وجود ارتفاع مصطنع للأسعار فمن خلال التنسيق مع ادارة الرقابة بالوزارة يتم اعداد محضر ضبط وتحويل الشركة أو الجهة المخالفة إلى النيابة التجارية.

جهود مشكورة



كل الشكر والتقدير إلى المسؤولة في مستوصف السالمية الغربي كوثر عبدالله المتروك، على تعاملها الراقي مع المراجعين وتقديم العون والمساعدة لهم حتى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.



عساج على القوة.