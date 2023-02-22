اتسمت مشاركة طلاب الجامعة الأسترالية خلال بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية، النسخة الثانية التي أقيمت في مسقط بسلطنة عمان، بالتميز، حيث كانت الجامعة الأسترالية واحدة من أربع جامعات كويتية شاركت في البطولة. وتعتبر بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية النسخة الثانية من مسابقة المناظرات الدولية التي تم تنظيمها من قبل مركز قطر للمناظرات أول مرة عام 2020، وتسعى البطولة لنشر ثقافة الحوار باللغة العربية بين المتحدثين الأصليين للغة والمتعلمين لها، كما تهدف أيضا إلى تحفيز الطلبة على رفع مستوى البحث العلمي واللغة من خلال حلقات النقاش والمناظرات.



ويتشكل فريق الجامعة الأسترالية من الطلاب: عباس الصالح، وفيصل البالول، وآية الصراف، ودلال الرفاعي، والذي تمكن من الحصول على المركز السابع، ليكون الفريق الكويتي الوحيد الذي تأهل للربع نهائي من البطولة. وقد تكونت البطولة من خمس جولات موزعة بين فرق من 42 جامعة ممثلة 18 دولة عربية وآسيوية.



وتعليقا على جهود الطلبة، سلطت رولا مرضعة، مديرة مركز التعليم والتعلم في الجامعة الأسترالية، الضوء على تفاني طلبة الجامعة في البطولة وحرصهم على الاستعداد لها من حيث التعرف على الحجج المنطقية ومتابعة أحدث التطورات في المواضيع العالمية المهمة.