ثامر السليم



احـتـفـلـت الـجـامـعـة الأمريكية الدولية أمس بالعيد الوطني وعيد التحرير، من خلال استضافة سلسلة من المتحدثين المتميزين في ندوة وطنية تحدث فيها الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت ومدير برنامج عمل الخطة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت د.خالد مهدي، صباح امس في الحرم الجامعي بالجهراء.



وفي هذا السياق، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي اننا حرصنا في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على إقامة مثل تلك الندوات التعريفية برؤية الكويت وما يتعلق بها من عناصرها وركائزها وما توجهه من تحديات وإلى أين وصلنا في تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع سواء في الجامعات أو الجهات أو الشركات، مؤكدا اننا معنيون في متابعة هذه الرؤية ومدى تحقق سياستها ونسعى لتذليل كل التحديات لتحقيق الرؤية وتطبيق الخطط الإنمائية أسوة بباقي دول العالم، لذلك نحن نعمل من أجل اجتياز تلك التحديات ونسعى إلى بناء قدرات وتوافق وبيئة تشريعية وفكر موحد وجمعي لتحقيق هذه الرؤية.



وأشار إلى ان كل الجهات تعمل وتسعى لتطبيق السياسات الخطة الإنمائية والجهات تقوم بتدوين تحدياتها، والسبب الرئيسي لهذا الأمر يعود للدورة المستندية ما بين الجهات وداخلها وهي المعوق مما يترتب تأخير هذه المشاريع، لافتا إلى اننا أغلب المشاكل التي تواجه تلك الجهات هي مشكلة تواصل، حيث يقومون بإرسال كتب ولا تتم متابعتها ونسعى في الأمانة إلى التنسيق بين الأطراف لكي يكون التواصل مستمرا وغير منقطع.



ولفت إلى انه يجب علينا ان ندع مجالا للجهات للقيام بالأعمال المنوط بها من خلال مدة زمنية محددة ومن ثم متابعتها ومعرفة التأخر، مؤكدا ان هناك فجوة تعلم حيث يمكن معالجتها من خلال استراتيجية متكاملة وتطوير التعليم وإعادة حوكمة للقطاع التعليمي وإجازة ترخيص المعلم وتطوير المناهج ووضع المعايير الدولية في صياغة مفعلة كخطة موجودة ويتم تطبيقها على أرض الواقع.



وأشار إلى اننا نحتاج لحوكمة للقطاع التعليمي لسد الفجوات في ظل وجود فاقد تعليمي بالإضافة إلى المشكلة الأخرى الجديدة وهي الفقر التعليمي المتعلق بالقراءة.



من جانبها، قالت مديرة الأنشطة الطلابية في الجامعة الأمريكية الدولية آشلي هارت: «تلتزم الجامعة بتطوير قادة المستقبل وتمكين الجيل القادم من تولي الأدوار الأساسية لتحقيق رؤية الكويت الجديدة».