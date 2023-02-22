عدد الأسر المستفيدة من قرار التأجيل يبلغ ما يقارب 10 آلاف أسرة

القرار يقدر ظروف المتضررين من عدم جاهزية البنية التحتية والخدمات



أعلنت مدير عام بنك الائتمان بالتكليف زينب الجيران عن إصدار مجلس إدارة بنك الائتمان قرارا يقضي بتأجيل الاقساط لمنطقتي جنوب عبدالله المبارك والمطلاع لمدة سنة، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتقديرا لظروف أهالي المنطقتين المتضررتين من عدم جاهزية البنية التحتية والخدمات لتلك المناطق.



وأوضحت الجيران في بيان صحافي أن قرار مجلس الإدارة صدر خلال اجتماعه بتأجيل الأقساط للقروض العقارية لمنطقتي جنوب عبدالله المبارك والمطلاع لمدة سنة.



وأكد البنك حرصه على تنفيذ القرار على الوجه الأكمل بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.



كما أوضحت الجيران أن عدد الاسر المستفيدة من قرار التأجيل بلغ ما يقارب 10.000 أسرة.