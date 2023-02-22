حصل فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع، على جائزة فوربس المرموقة من فئة الخمس نجوم عن عملياته في الفندق والمنتجع الصحي، ليصبح الفندق الأول والوحيد في الكويت الذي يحصل على هذه الجائزة الدولية المرموقة.



أطلقت فوربس منذ أكثر من 60 عاما في الولايات المتحدة الأميركية التصنيف العالمي المستقل الوحيد للفنادق والمطاعم والمنتجعات الصحية الفاخرة، حيث يتم من خلال التصنيف تقييم 900 معيار موضوعي، ويتم تعريف خصائص الخمس نجوم على أنها «خصائص مميزة وغالبا ما تكون فاخرة لجهة الخدمات المثالية والمرافق المذهلة».



في نسختها الأخيرة لعام 2022، صنفت فوربس حوالي ثلاثمائة فندق فقط في العالم وأدرجتها ضمن فئة الخمس نجوم. وتعليقا على التصنيف، قال المدير العام مارتن كيبينغ: «نحن فخورون للغاية بهذه الجائزة والمساهمة في وضع الكويت بقوة على الخريطة الدولية في عالم الفندقة والسياحة التي تقع جنبا إلى جنب مع بعض أفضل الفنادق في العالم. هذا التكريم المرموق هو اعتراف بتميز فريقنا المكون من 500 فرد وبالتزامهم الصادق بكل جانب من جوانب الخدمة لتقديم تجربة استثنائية للزوار». وأضاف «نحن فخورون باتصالنا مع تراث الكويت وثقافتها المميزة، ونحن نسعى دوما إلى تقديم الخدمة ذات المستوى العالمي التي يشتهر بها فورسيزونز. إنه لشرف لنا أن نستضيف ضيوفا من جميع أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بتقديم تجربة رائعة لا تنسى وذكريات مميزة لهم تبقى في ذاكرتهم لفترة طويلة حتى بعد انتهاء إقامتهم».