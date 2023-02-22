وجّه النائب أسامة الزيد سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بشأن الصندوق المؤقت الذي أنشئ لتلقي المساهمات النقدية لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عن حجم أرباح كل جهة حكومية غير نفطية خلال آخر خمس سنوات:



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما يلي:



قرر مجلس الوزراء في العام 2020 إنشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكلف مجلس الوزراء الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع آلية عمل الصندوق وفق الإجراءات والنظم واللوائح المعتمدة في تلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة انتشار الوباء، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما إجمالي مبلغ المساهمات النقدية المقدمة منذ إنشاء الصندوق حتى آخر مساهمة؟



2- ما الاحتياجات الطارئة التي خصصت لها مبالغ نقدية من الصندوق؟ مع تزويدي بكشف المصروفات منذ إنشائه حتى آخر ما صرف منه.



3- هل كانت المصروفات وفقا لآلية عمل محددة كما نص عليه قرار مجلس الوزراء من تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية؟ مع تزويدي بآلية العمل -إن وجدت-.



4- هل صرفت مبالغ نقدية من الصندوق فقط للاحتياجـــات الطارئـــة لفيروس كورونا؟ إذا كانت الإجابة النفي، فإنني أطلب تزويدي بالمصروفات الأخرى التي خصصت لها مبالغ من الصندوق.



5- هل تبقى أي مبالغ نقدية أو أن المساهمات صرفت بالكامل؟ في حال وجود مبالغ نقدية، أطلب تزويدي ببيان خاص بهذه المبالغ وأوجه الصرف المحتملة لها.



6- ما سبب حذف الأمانة العامة لمجلس الوزراء للصفـحـــة الإلكترونيـــة (https://coronafund.cmgs.gov.kw) الخاصة بالصندوق بدلا من إقفال باب المساهمة فقط وإتاحة الفرصة للمواطنين لمراقبة المساهمات تعزيزا لمبدأ الشفافية؟



وجاء في سؤاله إلى وزير المالية ما يلي: ورد في برنامج عمل الحكومة تحقيق الاستدامة المالية ضمن محور الاقتصاد والمال رفد خزينة الدولة بنصيها من أرباح المؤسسات الحكومية غير النفطية مثل مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للصناعة، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم حجم الأرباح لكل جهة حكومية غير نفطية خلال آخر خمس سنوات؟ أطلب تزويدي بالتفاصيل.



2- ما الإجراءات التي طبقت بما ورد ضمن برنامج عمل الحكومة لرفد الأرباح إلى خزينة الدولة؟



3- هل تملك الجهات الحكومية حق استثمار الأرباح؟ أطلب توضيح التفاصيل.



4- كشف توريد الأرباح لخزينة الدولة خلال آخر خمس سنوات مع توضيح الجهة الحكومية والأرباح التي حققتها كل سنة، وهل قامت بتوريدها مع ذكر الأسباب؟