استقبل أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه أمس الثلاثاء رئيس جمعية طلبة الطب الكويتية يعقوب الفودري ونائب رئيس لجنة المستجدين في رابطة طلبة الطب ماجد الشاهين، حيث تقدما باقتراح لتطوير الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت.



وأعلن الشاهين في بيان صادر عن مكتبه عن تقديمه اقتراحا برغبة بناء على ما تم عرضه خلال اللقاء، بهدف تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت بكوادر و(سيرفرات) وطنية خالصة للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية لجامعة الكويت والتسهيل على الطلبة.



وأوضح الشاهين أن اللقاء تطرق إلى مناقشة الاستعجال في زيادة مكافآت طلبة جامعة الكويت أسوة بما أقر للطلبة المبتعثين خارج الجامعة.



وأعرب رئيس جمعية طلبة الطب يعقوب الفودري في تصريح لـ «الدستور» عن شكره لأمين سر مجلس الأمة وسرعة استجابته وتبنيه للاقتراحات التي من شأنها تذليل العقبات ومعالجة المشاكل التي تواجه الطلبة.



وقال الفودري إن الاقتراح المقدم يحل مشاكل تواجه الطلبة في تسجيل المواد للسنة الأولى من الكورس الدراسي وتعثر موقع الجامعة، مضيفا أن اللقاء ناقش زيادة مكافآت طلبة جامعة الكويت، معربا عن تفاؤله بإقرارها في أسرع وقت.