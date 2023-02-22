ولي العهد يستكمل مشاورات التشكيل ويستقبل ناصر المحمد وصباح الخالد ورئيس الوزراء لاحقاً

ولي العهد استقبل أحمد السعدون ومرزوق الغانم في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة

الكويت «عز وفخر» تحتفل بأعيادها الوطنية



مجلس الوزراء اعتمد قراراً يحقق رؤيتي هيئة البيئة و"السكنية" في "جنوب القيروان"





مريم بندق

قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»، إنه ينتظر صدور الأمر الأميري بتسمية رئيس الوزراء بداية الأسبوع المقبل وتكليفه بترشيح أسماء الوزراء ورفعها إلى القيادة السياسية.

وتدور المؤشرات حول إعادة تكليف رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الرابعة له.

هذا، وانطلقت المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم.

وأضافت المصادر أنه في إطار استكمال المشاورات، يستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لاحقا في قصر بيان على التوالي رئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان المجلس اعتمد قرارا يحقق رؤيتي الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في جنوب القيروان، حيث اعتمد إقامة منطقة سكنية في جنوب القيروان مع المحافظة على الأشجار الموجودة بالمنطقة.

وأوضحت أنه تم ضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لإنشاء عدد 3200 وحدة سكنية.

ولي العهد استقبل أحمد السعدون ومرزوق الغانم في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم على التوالي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون و رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

برنامج حافل في الجزيرة الخضراء والمركزين العلمي وعبدالله السالم بعرض لـ 2000 طائرة «درون» وعروض جوية وعسكرية فولكلورية ومعرض لمعدات «الداخلية» و«الدفاع» والحرس الوطني

الكويت «عز وفخر» تحتفل بأعيادها الوطنية

أنشطة وفعاليات للزوارق البحرية وآليات الإطفاء والعديد من ورش العمل التفاعلية وألعاب نارية وليزر وإضاءات مع الصوت

تحتفل الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير تحت شعار «عز وفخر» ببرنامج حافل تشارك فيه وزارات الداخلية والدفاع والإعلام والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.



وستقام الفعاليات والعروض في الجزيرة الخضراء بعروض تستعرض فيها 2000 طائرة «درون» في سماء الجزيرة الخضراء، إلى جانب عروض جوية وعسكرية فولكلورية ومعرض للمعدات العسكرية من الداخلية والدفاع والحرس الوطني، كما تقام عروض للزوارق البحرية والمعدات والآليات التابعة لقوة الإطفاء العام يومي 25 و26 الجاري.



ومن الفعاليات أيضا إقامة العديد من ورش العمل التفاعلية وعرض ألعاب نارية وليزر وإضاءات مع الصوت في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي والمركز العلمي 28 الجاري.

مجلس الوزراء اعتمد قراراً يحقق رؤيتي هيئة البيئة و"السكنية" في "جنوب القيروان"



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء"، إن مجلس الوزراء اعتمد قرارا يحقق رؤيتي الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في جنوب القيروان، حيث اعتمد إقامة منطقة سكنية في جنوب القيروان مع المحافظة على الأشجار الموجودة بالمنطقة.

وأوضحت أنه تم ضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لإنشاء عدد 3200 وحدة سكنية.