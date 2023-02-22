فهد علي الغانم: الأرباح الموصى بتوزيعها لعام 2022 أكبر بنسبة 21.43%.. مقارنة بما وعدنا به عند الإدراج في «البورصة» والبالغة 47.58 فلساً للسهم



مجلس الإدارة اقترح سياسة لتوزيع أرباح نقدية بحد أدنى 58 فلساً للسهم عن 2023

حققنا نتائج استثنائية تعكس كفاءة عملياتنا التشغيلية وقوة إستراتيجيتنا ومركزنا المالي



أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت قفزة في صافي أرباحها بنسبة 27.46%، لتبلغ مستوى 18.7 مليون دينار، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 14.67 مليون دينار خلال عام 2021.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن ربحية السهم الأساسية الخاصة بمساهمي الشركة الأم ارتفعت بنسبة 28.06%، حيث بلغت 67.72 فلسا للسهم الواحد لعام 2022، مقارنة بربحية سهم بلغت 52.88 فلسا للسهم الواحد لعام 2021.



وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 27.01%، حيث بلغ 188.07 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 148.08 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021، وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 27.24%، حيث بلغ 72.96 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 57.34 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021.



وفي ضوء هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة الشركة م. فهد علي الغانم إن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 34% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 34 فلسا للسهم الواحد، وبذلك تكون الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بواقع 57.78 فلسا للسهم الواحد عن عام 2022.



لتتجاوز بذلك التوزيعات النسبة التي وعدت بها الشركة المستثمرين والمساهمين قبل الإدراج في بورصة الكويت، والتي كانت عند 47.58 فلسا للسهم الواحد، أي بنسبة نمو 21.43%، كما اقترح مجلس الإدارة سياسة لتوزيع أرباح نقدية بحد أدنى 58 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



علما بأن الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 23.78% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 23.78 فلسا للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2022، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 أغسطس 2022.



نتائج مالية استثنائية



وفي تعليقه على نتائج الشركة بالعام الماضي، قال الغانم إنه تم إدراج أسهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات رسميا في السوق الأول لبورصة الكويت بتاريخ 7 يونيو 2022، لتصبح بذلك أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في الأسواق الخليجية، حيث قامت الشركة بتحقيق نتائج مالية استثنائية تعكس كفاءة عملياتها التشغيلية واستراتيجيتها الراسخة، وقوة مركزها المالي، وهي العوامل الرئيسية التي مكنتنا من تحقيق هذا النجاح في عام 2022.



وأضاف الغانم بالقول: «على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها العالم، إلا أن شركة أولاد علي الغانم للسيارات استطاعت تجاوزها وتحقيق العديد من الإنجازات التي كنا نطمح لها، ومن أبرز هذه الإنجازات كان دخولنا السوق المصرية خلال عام 2022 من خلال شركة جلوبل أوتو للسيارات، إحدى الشركات الزميلة لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، والتي تمتلك حق التوريد الرسمي لعلامتي بي إم دبليو وميني في جمهورية مصر العربية».



وتابع: «قمنا حديثا بإعادة افتتاح مصنع سيارات BMW في مصر، مع خروج أول سيارة BMW من خطوط الإنتاج بعد فترة من التوقف والذي يضم 3 خطوط إنتاج بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويا، بالإضافة إلى افتتاح أحدث صالات عرض BMW وMINI في مدينة العبور المصرية».



وأشار إلى أن الشركة قامت كجزء من خططها التوسعية المحلية بتعزيز وجود علامة بي إم دبليو التجارية في الكويت من خلال افتتاح ثالث صالة عرض في محافظة الجهراء، والتي تشمل صالة عرض راقية ومركز خدمة حديث ومركز لقطع الغيار.



وأضاف: «قمنا أيضا في أوائل هذا العام بتدشين صالة عرض جديدة لسيارات جيلي في محافظة الجهراء تحتوي على مركز خدمة حديث ومركز لقطع الغيار، كما افتتحنا مركزا جديدا للخدمة السريعة في منطقة المنصورية ليصل عدد هذه المراكز إلى 13 مركزا في الوقت الحالي، واقتربنا أيضا من إكمال أعمال الإنشاءات لإطلاق المركز 14 بمنطقة عبدالله المبارك».



وتحدث م. فهد علي الغانم عن الأهداف المستقبلية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، حيث قال: «نعمل بشكل وثيق مع الشركات العالمية لجلب أفضل الطرازات، بالإضافة إلى استمرار الشركة على تقوية علاقاتها طويلة الأمد مع الشركات العالمية لتوفير مستويات أكبر من مخزون الطرازات ذات الطلب المرتفع».



وأضاف الغانم بالقول: «أصبح التنسيق مع الشركات العالمية أكثر أهمية من بعد جائحة كورونا، حيث أدت تحديات سلاسل التوريد العالمية إلى تقييد الإنتاج في معظم الشركات في القطاعات الصناعية.

ونظرا لعلاقة الشركة القوية مع الشركات العالمية، تمكنت الشركة من تقليل التأثير السلبي من خلال طلب المزيد من المركبات ذات الهامش الربحي الأعلى من بين مجموعة المركبات المخصصة للشركة».



وشدد على أن الشركة تواصل دعم نمو الشريحة ذات الدخل المنخفض، حيث تمتلك الشركة طموحات كبيرة تتمثل في زيادة النمو في شريحة العملاء ذوي الدخل المنخفض، ومن أجل ذلك، فقد جلبت الشركة علامتين سريعتي النمو وهما، Great Wall Motors - Haval ،Geely علما أن نسبة نمو العلامة التجارية لسيارات Geely وسيارات Great Wall Motors - Haval تمثل 58% و26% على التوالي مقارنة بالعام 2021، ويرجع ذلك أساسا إلى التحسن المستمر في التكنولوجيا الصينية وقبول العملاء لها والتغيير في تفضيلات العملاء.



شكر وتقدير



وفي ختام حديثه، قال الغانم: «أتقدم بجزيل الشكر إلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية وكل الموظفين على مساهماتهم القيمة في تنفيذ استراتيجيتنا خلال العام 2022، حيث ساهمت جهودهم المخلصة في تحقيق أهداف الشركة».



وأضاف: «كذلك أتقدم بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم لمسيرتنا كشركة رائدة محليا وإقليميا في قطاع السيارات.

ويسعدنا أن نعرب عن فخرنا بهذا النجاح الذي يعتبر نقطة انطلاق لمسيرة واعدة من الإنجازات التي تخدم المساهمين وجميع أصحاب المصلحة في المجتمعات التي نعمل فيها».